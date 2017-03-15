В Эстонию начинает прибывать батальонная тактическая группа НАТО

17 марта в Эстонию прибудет первая крупная часть батальонной тактической группы НАТО, развертываемой в стране в соответствии с решениями Североатлантического альянса в рамках мер по повышению безопасности в условиях обострения отношения с Россией.

Военный самолет с группой военнослужащих Великобритании в составе 130 человек приземлится на аэродроме Эмари вечером в пятницу, 17 марта, сообщил в среду Генштаб Сил обороны Эстонии.

Британцев будет принимать министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

В последующие недели ожидается прибытие из Великобритании и Франции военнослужащих и боевой техники, в том числе танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок.

Развертывание батальонной тактической группы в Эстонии должно по плану завершится в первой половине апреля.

В настоящее время в Эстонии находятся 80 британских военнослужащих, которые вместе с эстонскими коллегами готовятся к приему БТГ НАТО.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, в течение следующих шести недель боевая группа батальона НАТО переместится в Эстонию. Личный состав группы будет прибывать в Эстонию самолетами через авиабазу Эмари, а техника - по суше или по морю через порт Палдиски.

В июне прошлого года в Варшаве лидеры 28 стран НАТО приняли решение о размещении войск союзников в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. В Эстонии международный батальон возглавит Великобритания, в его составе будут также части из Франции и Дании.

В составе боевой группы будет около 1200 военнослужащих.

Великобритания доставит в Эстонию 800 своих солдат, боевые машины пехоты Warrior, танки Challenger 2 и разведывательные дроны.

Батальон НАТО будет дислоцирован в Тапа, он будет взаимодействовать с Первой пехотной бригадой.