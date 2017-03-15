Сбербанк ограничил выдачу наличных своим клиентам на Украине

Дочерний банк Сбербанка России на Украине — ПАО "Сбербанк" — ввел временные ограничения на выдачу наличных денежных средств из банкоматов и офисов банка из-за заблокированного радикалами центрального отделения в Киеве, а также десятков поврежденных ими банкоматов.

Об этом в среду, 15 марта, сообщила служба новостей "Радио 4" со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

В сообщении поясняется, что при выдаче наличных в отделениях банка устанавливается ограничение в размере 30 тыс. гривен в сутки на человека (или эквивалент в национальной валюте). Лимиты также вводятся на снятие наличных с банковских карт.

В банке объяснили ограничения неправомерными действиями третьих лиц, которые заблокировали главный офис Сбербанка и повредили многие его банкоматы, в результате чего были нарушены графики инкассации.

В понедельник представители украинских националистических организаций перекрыли подступы к центральному отделению "Сбербанка России" в Киеве и замуровали вход в помещение финансового учреждения, используя бетонные блоки и строительный раствор. Также сообщалось, что многие банкоматы Сбербанка были повреждены, т. к. в них заливали монтажную пену и обклеивали наклейками.

После резкого обострения отношений между Россией и Украиной в 2014 году нападки на отделения российских банков на Украине происходили неоднократно.

По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года по размеру общих активов "Сбербанк" занимал седьмое место (47,845 млрд гривен) среди 108 действовавших в стране банков.