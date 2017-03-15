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В Латвии обсуждают будущее Инчукалнского газохранилища ({{commentsTotal}})

Инчукалнское газохранилище. Автор: gorod.lv
Экономика
Экономика

В Латвии в апреле открывается газовый рынок. Депутаты Сейма обсуждали будущее Инчукалнского газохранилища, из которого голубое топливо поступает в Эстонию и Литву.

До открытия рынка все поставки газа в Латвию из России шли через Инчукалнс, где накапливался газ. Оттуда его по необходимости продавали в Литву и Эстонию. Сейчас многим поставщикам-спекулянтам будет невыгодно платить за хранение газа в Инчукалнсе – проще подписать договор с основными поставщиками, беря топливо по необходимости, ередает lsm.lv

Как отмечает Янис Патмалниекс, заместитель госсекретаря Министерства экономики, платить за услуги Инчукалнса должны лишь те, кто хранилищем будет пользоваться. "Мы не видим, на самом деле, риска, что в газохранилище не будет газа. Совсем наоборот: надо открыть рынок, а не облагать обязательными платежами даже тех, кто хранилище не использует. Совсем наоборот, надо вводить рыночные механизмы – пусть платят только те, кто использует его. Тогда мы видим, что можем привлечь компании из Литвы и Эстонии, которые готовы будут хранить дополнительные объемы газа в Инчукалнсе".

Айгар Калвитис, председатель правления компании Latvijas gāze, поделился статистикой – из Инчукалнса уже ушли Эстония и Россия. Объем газа, хранящегося там, упал за прошлый год на 40%. Уже к следующей зиме Инчукалнс рискует остаться без газа. Но это – проблема не только Латвии:

"К вашему сведению, в ноябре-декабре Latvijas gāze обеспечивало газом Литву. Потому что Литва из-за своих плохих отношений с Россией осталась без газа. Мы каждый день продавали Литве газ, чтобы обеспечить ее энергетическую безопасность. То же самое происходило в Эстонии. Так что вы эти мифы бросьте и успокойтесь! Латвия без Инчукалнса и Балтия без Инчукалнса стабильного рынка обеспечить не может. И если мы безответственными решениями уничтожим Инчукалнс, то лет через 10-15 мы будем как возле пустой трубы в Вентспилсе – смотреть и радоваться, сколько у нас в Латвии металлолома".

Ранее Юрис Савицкис, член совета Latvijas gāze, заявлял – правительство обязано договориться с Литвой и Эстонией о том, чтобы за Инчукалнс платила не только латвийская сторона. Но на данный момент правительство не предлагает никакого решения. В пассивности по вопросу Инчукалнса депутаты комиссии Сейма усматривают прямое лоббирование интересов литовских газовых компаний, признал член комиссии Янис Урбанович.

По планам, к 2020 году рынок газа стран Балтии и Скандинавии должен быть объединен. К 2020 году Эстония соединится газопроводом с Финляндией, а Литва – с Польшей. Но очевидно, что значение Инчукалнса для региона вряд ли  изменится.

Редактор: Артур Тооман



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