Авиакомпания "РусЛайн" намерена открыть авиасообщение между Таллинном и Санкт-Петербургом

Российская авиакомпания "РусЛайн" хотела бы в скором времени открыть авиасообщение между Таллинном и Санкт-Петербургом с двумя ежедневными рейсами.

"РусЛайн" собирается обслуживать новый маршрут канадскими самолетами Bombardier CRJ 100 или CRJ 200, рассчитанными на 50 посадочных мест, сообщили в среду радионовости ERR.

Компания "РусЛайн" была основана в 1999 году, но до настоящего времени никогда не летала в Эстонию, занимаясь преимущественно внутригосударственными перевозками. Тем не менее, летом этого года авиаперевозчик собирается запустить рейсы на линиях Москва-Рига, Москва-Лейпциг, Санкт-Петербург-Берген, Москва-Паланга, Санкт-Петербург-Паланга, а также Санкт-Петербург-Вильнюс.

Последней авиакомпанией, обслуживавшей сообщение с Санкт-Петербургом, была Estonian Air. По информации ERR, нынешний эстонский национальный авиаперевозчик Nordica также заинтересован в этой линии.

Эстонско-российский договор об организации авиасообщения предусматривает, что для открытия линии необходимо выбрать и утвердить перевозчика в соответствующих министерствах двух стран. После этого перевозчик может заключить договоры с аэропортами на оказание услуги.

Глава отдела воздушных и морских перевозок Министерства экономики Эстонии Тайво Линнамяги сказал, что Эстония хотела бы как можно скорее достичь соглашения с Россией, чтобы авиасообщение с Санкт-Петербургом открылось уже к началу туристического сезона.