Переговоры по Сирии в Астане продлили в ожидании прибытия сирийской оппозиции

Проходящие в столице Казахстана под эгидой России, Турции и Ирана переговоры по поддержанию режима прекращения огня были продлены до четверга в ожидании прибытия представителей сирийской вооруженной оппозиции.

В пресс-службе МИД Казахстана сообщили, что сирийская вооруженная оппозиция прибудет в Астану в ночь на четверг, а 16 марта она проведет встречу с экспертами стран-гарантов режима прекращения огня в Сирии (Россия, Иран и Турция), передает ТАСС.

"Что касается участия в переговорах представителей вооруженной оппозиции, то сегодня ночью ожидается прибытие представителей Южного и Северного фронтов, - сообщили в пресс-службе. - Они проведут завтра с экспертами стран-гарантов перемирия (России, Ирана и Турции) консультации по вопросам соблюдения режима прекращения боевых действий".

Очередную международную встречу в Астане по урегулированию конфликта в Сирии изначально планировалось провести 14-15 марта. В переговорах принимают участие делегации России, Турции и Ирана, были направлены приглашения представителям ООН, США и Иордании.

Первый раунд переговоров в Астане завершился 24 января 2017 года достижением соглашения, согласно которому Москва, Анкара и Тегеран совместно обеспечивают режим прекращения огня между сирийским правительством и оппозицией, установленный в конце декабря прошлого года. На базе режима прекращении огня, которое в целом поддерживается несмотря на нарушения, в феврале был проведен очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве.

Основными участниками переговоров в Астане со стороны Сирии являются правительство страны и представители вооруженных оппозиционных группировок. Эти переговоры призваны выполнять вспомогательную функцию по отношению к женевским переговорам, предметом которых является политическое урегулирование межсирийского конфликта.