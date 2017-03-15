РЖД на майские праздники запустит дополнительный поезд Таллинн-Москва

Поезд из Москвы выйдет 28 апреля и 5 мая в 17:20 и прибудет в Таллинн на следующий день в 10 часов утра.

Из Таллинна поезд отправится 1 и 8 мая в 19:40 и в Москве будет на следующий день в 11:50.

На линии Москва-Петербург-Таллинн поезед ежедневно отправляется из Москвы в 22:15 и из Таллинна в 16:10.