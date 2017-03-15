Залежавшиеся на полке книги теперь можно обменять на новые ({{commentsTotal}})
В Эстонии открыли портал, на котором можно обменять залежавшиеся на полке книги на другие интересные произведения.
Портал www.raamatuvahetus.ee не продает книги, а помогает организовать их обмен, пишет портал Menu.
За день меняются примерно 150 книгами.
"За четыре-пять месяцев сайт для любителей книг стал довольно масштабным", - отметил создатель платформы Лео Арива.
По словам Арива, на сегодняшний день на портале свыше 21 000 книг, а новых владельцев уже нашли свыше 18 000 книг. Чаще всего менялись книгой "50 оттенков серого", а именно — 50 раз, отметил он.
В разделе литературы на иностранном языке — преимущественно произведения на английском языке и лишь несколько книг на русском, но не исключено, что в дальнейшем портал станет популярным и среди русскоязычного населения.
Редактор: Дина Малова