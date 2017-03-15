С 18 марта выход на лед Чудского озера будет запрещен

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, начиная с этой субботы, 18 марта, будет установлен запрет на выход на лед всего Чудского озера, так как из-за теплой погоды там стало опасно находиться.

По словам старшего комиссара бюро пограничной охраны Лыунаской префектуры Марека Клауса, состояние льда ухудшилось очень быстро. В последние несколько дней пограничники несколько раз приходили на помощь рыбакам, которые не могли самостоятельно добраться до берега.

"Предстоящие пару дней любители рыбной ловли могут еще использовать, но с субботы выход на лед будет запрещен как на транспортных средствах, так и пешком", – сказал Клаус.

"Так как обстановка на озере может измениться очень быстро, советуем перед выходом на лед ознакомиться с информацией о состоянии льда и действующими ограничениями. Профессиональные рыбаки в четверг и пятницу должны убрать сети".

Информацию о действующих запретах на выход на лед и о состоянии льда можно получить на сайте Департамента полиции и погранохраны либо на ближайшем кордоне.