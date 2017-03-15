Киев полностью остановил торговлю с Донбассом и рассматривает санкции против российских банков

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины распорядился полностью прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения с неподконтрольными Киеву территориями на востоке Украины, а также рассмотреть возможность введения санкций против действующих на Украине банков с российским участием.

Принятое в среду решение СНБО объясняется захватом украинских предприятий в Донбассе и обострением ситуации в зоне конфликта, передает украинское информагентство УНИАН.

Глава СНБО Александр Турчинов пояснил, что перемещение грузов приостанавливается до прекращения огня и отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения в соответствии с минскими соглашениями, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий.

Он добавил, что Национальному банку и Службе безопасности Украины также поручено внести предложения по мерам в отношении действующих на Украине российских банков. "Кроме того, Национальному банку Украины, СБУ поручено провести анализ деятельности банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в том числе о введении против них санкций", - сказал Турчинов.

Ситуация в зоне конфликта на востоке Украины в последние месяцы стала более напряженной, и на линии соприкосновения участились обстрелы. В конце февраля представители радикально настроенных политических движений и партий начали организовать блокаду торговли с Донбассом, практически полностью перекрыв поставки на Украину угля с неподконтрольных территорий. В ответ на многих украинских предприятиях в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках было введено внешнее управление, а в России было принято постановление о признании документов, выданных органами этих республик.

Многие теплоэлектростанции на Украине могут использовать уголь только тех марок, который добывается в Донбассе, поэтому остановка его поставок может привести к энергетическому кризису на Украине.