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Владелец здания требует объявить кинотеатр "Сыпрус" банкротом ({{commentsTotal}})

Кинотеатр "Сыпрус". Автор: kultuur.err.ee
Эстония
Эстония

В ходе проходящего в среду заседания Харьюского уездного суда, владеющая зданием фирма Amplius Invest OÜ  потребовала объявить кинотеатр банкротом.

"Я не могу прокомментировать эту ситуацию, потому что это коммерческая тайна. Однажды они уже пытались добиться нашего банкротства, тогда им это не удалось, и теперь история началась снова", - сказал член правления OÜ Kino Sõprus Реймо Метс.

Член правления Amplius Invest OÜ  Кристель Меос отказалась давать свой комментарий без консультации с адвокатом.

Amplius Invest OÜ принадлежит фирме Prospicio Invest OÜ, согласно данным регистра, владельцы предприятия — Денис Чикин, Павел Соломатин и Татьяна Бирюкова. Основная деятельность фирмы — сдача в аренду недвижимости.

Редактор: Дина Малова



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Владелец здания требует объявить кинотеатр "Сыпрус" банкротом

В ходе проходящего в среду заседания Харьюского уездного суда, владеющая зданием фирма Amplius Invest OÜ  потребовала объявить кинотеатр банкротом.

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