Владелец здания требует объявить кинотеатр "Сыпрус" банкротом

"Я не могу прокомментировать эту ситуацию, потому что это коммерческая тайна. Однажды они уже пытались добиться нашего банкротства, тогда им это не удалось, и теперь история началась снова", - сказал член правления OÜ Kino Sõprus Реймо Метс.

Член правления Amplius Invest OÜ Кристель Меос отказалась давать свой комментарий без консультации с адвокатом.

Amplius Invest OÜ принадлежит фирме Prospicio Invest OÜ, согласно данным регистра, владельцы предприятия — Денис Чикин, Павел Соломатин и Татьяна Бирюкова. Основная деятельность фирмы — сдача в аренду недвижимости.