ФОТО: В Нидерландах проходят парламентские выборы

В Нидерландах в среду начались парламентские выборы, главной интригой которых станет количество голосов, отданных за крайне правую Партию свободы во главе с Гертом Вилдерсом, занимающую антииммигрантские позиции и резко критикующую Европейский союз.

Предварительные результаты выборов должны стать известны к утру четверга, 16 марта.

По данным социологических опросов, наибольшее число голосов могут получить праволиберальная Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая нынешним премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, а также крайне правая Партия свободы, хотя выход на первое место других партий также нельзя исключать. Партия свободы долгое время лидировала в опросах, но в последние недели вперед вырвалась партия Рютте.

Тем не менее, состав парламента в любом случае получится раздробленными между несколькими партиями, т. к. опросы прогнозируют, что ни одна из партий не получит больше 30 мест в 150-местном парламенте. Соответственно, для формирования правительства потребуется достаточно широкая коалиция, создать которую будет непросто.

Все основные политические силы Нидерландов исключили сотрудничество с Партией свободы, поэтому даже в случае победы на выборах она останется в политической изоляции и не войдет в правительство.

Выборы в Нидерландах также считаются важным индикатором общих политических настроений среди европейских избирателей и будут учитываться при оценке шансов популистских партий на предстоящих выборах в других странах, в частности, во Франции.