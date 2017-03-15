Над бывшим собственником кинотеатра "Сыпрус" нависла угроза банкротства

Владелец здания, в котором находится кинотеатр "Сыпрсу", через суд добивается банкротства фирмы Kino Sõprus OÜ, в прошлом управлявшей кинотеатром.

"Подробно комментировать эту тему я не могу, поскольку речь идет о бизнес-информации. Однажды они уже пытались объявить нас банкротами, но не получилось, сегодня начался следующий круг", - пояснил член правления OÜ Kino Sõprus Реймо Метс.

Член правления Amplius Invest OÜ Кристель Меос отказалась говорить что-либо прежде, чем проконсультируется с юристами.

Фирма Amplius Invest OÜ принадлежит Prospicio Invest OÜ, собственниками которой являются, по данным Коммерческого регистра, Денис Чикин, Павел Соломатин и Татьяна Бирюкова. Основной сферой деятельности фирмы является сдача в аренду объектов недвижимости.