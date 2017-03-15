Эстонская железная дорога ищет нового руководителя

Конкурс на поиск нового руководителя Эстонской железной дороги проводит рекрутинговая фирма Amrop. Документы на конкурс должны быть поданы не позднее 22 марта.

Прежний руководитель Eesti Raudtee Сулев Лоо подал заявление об уходе и совет предприятия в начале января его удовлетворил. Лоо останется на своем посту еще три месяца, пока ему не будет найден преемник.

Как сообщил тогда председатель совета Eesti Raudtee Прийт Рохумаа, транзит в Эстонии находится в тяжелом положении и компания для покрытия расходов нуждается в дополнительном финансировании на сумму почти в 23 млн евро. Эту сумму могли бы покрыть 10 млн тонн грузов, перевезенных фирмой, но пока этого достигнуть не удается, средства должно было бы найти государство, отметил Рохумаа.

Непосредственно от государства Eesti Raudtee хотела бы получить поддержку в размере 14 млн евро и посредством фирмы пассажирских перевозок Elron (AS Eesti Liinirongid) еще 9 млн евро. Рохумаа добавил, что Министерство экономики, экономическая комиссия Рийгикогу и Министерство финансов активно ищут источник финансирования.

Все это означает, в свою очередь, необходимость найти внутренние резервы для повышения эффективности. Это, по словам Лоо, должно стать задачей уже нового руководителя. Он добавил, что фирма не пойдет ни по пути санирования, ни сокращения сотен работников, а займется поиском внутреннего потенциала.