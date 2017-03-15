Руководство Таллинна проверит договоры на вывоз мусора

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас в среду заявил, что совместно с вице-мэром Арво Сарапуу пересмотрит договоры о вывозе отходов в столице, чтобы проверить приведенные в прессе утверждения о скрытом участии Сарапуу в деятельности мусорной фирмы BWM.

Таави Аас сказал, что некоторые из утверждений в газете Eesti Ekspress на эту тему "изначально не соответствуют действительности". По словам Ааса, эти утверждения касаются деятельности Сарапуу в сфере транспортного бизнеса.

Некоторые из высказываний, по оценке Ааса, следовало бы перепроверить. "Договоры по тендерам мы пересмотрим еще раз, - сообщил Аас. - Я думаю, что на первый раз будет достаточно, если мы просмотрим их вместе с Арво Сарапуу".

"Если возникнут вопросы, будем принимать решение, - ответил Аас на вопрос о том, нужен ли аудит для проверки приведенных в заметке утверждений. - Когда Сарапуу вернется, мы займемся этим делом и обговорим все. И обязательно составим свое мнение по поводу того, что было сказано в статье".

Поскольку на данный момент Сарапуу находится за пределами Эстонии, Аас и Сарапуу обсудят вопрос о тендерах на вывоз мусора на следующей неделе.

Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу в распространенном в среду пресс-релизе уверяет, что он не имеет ни малейшей доли участия в фирме по вывозу мусора BWM, а все заявления иного содержания называет ложью.

По словам Сарапуу, у него "нет ни публичной, ни скрытой доли в фирме по вывозу отходов BWM – все прочие утверждения являются ложными и вводящими в заблуждение".

"Я могу также заверить, что я не участвую в ежедневной работе предприятий группы АТКО и по этой причине все подробности технического характера мне неизвестны", - добавил Сарапуу.

Как написал еженедельник Eesti Ekspress, вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу (Центристская партия), который отвечает в мэрии за организацию вывоза мусора в столице, через своего зятя и других лиц связан с фирмами, которые в последние годы выигрывают конкурсы на оказание городу этих услуг. В распоряжении издания есть информация, свидетельствующая о недавних, тесных и разноплановых связях между Арво Сарапуу, его зятем Марго Томингасом, который возглавляет бизнес-группу Сарапуу ATKO, а также лицами в руководстве OÜ Baltic Waste Management (BWM) — фирме, которая в последние два года выигрывает конкурсы на организацию вывоза мусора в разных районах Таллинна.