Число жертв взрыва в Дамаске выросло до 31

По меньшей мере 31 человек погиб в результате теракта в Дамаске, 60 ранены. Такие данные приводит информационное портал "Сурия аль-Эн" со ссылкой на министра юстиции Сирии Наджима Хамада аль-Ахмада.

Ранее сообщалось о 25 погибших, передает ТАСС.

Смертник устроил взрыв во Дворце правосудия вблизи рынка Хамидия в старинной части города. Стражи порядка попытались остановить террориста, однако ему удалось прорваться внутрь.

11 марта в сирийской столице был совершен крупнейший за последнее время теракт. Тогда смертники привели в действие пояса со взрывчаткой в толпе шиитских паломников, погибли более 70 человек. Ответственность за теракт взяли на себя боевики вооруженной коалиции "Тахрир аш-Шам", которую возглавляет экстремистская группировка "Джебхат ан-Нусра".