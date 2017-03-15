Новый взрыв в Дамаске: не менее 25 погибших

Не менее 25 человек погибли в результате нападения террориста-смертника в столице Сирии спустя всего четыре дня после теракта, жертвами которых стали более 70 человек.

Террорист в среду привел в действие пояс смертника во Дворце правосудия в старинном районе Дамаска, сообщило сирийское информагентство SANA.

В полиции сирийской столицы сообщили, что, по предварительным данным, жертвами нападения стали не менее 25 человек.

11 марта неподалеку от почитаемого мусульманами-шиитами старинного кладбища Баб-эс-Сагир в Дамаске прогремели два взрыва, целью которых были автобусы с паломниками. В результате двойного теракта погибли более 70 человек, в том числе женщины и дети.