"Рождественский благовест" на "Радио 4" собрал рекордную сумму пожертвований

Традиционная благотворительная акция "Рождественский благовест" на "Радио 4" проводится с 1993 года. За это время слушатели "Радио 4" помогли своими пожертвованиями сотням больных детей из разных уголков Эстонии.

В этот раз адресатом "Рождественского благовеста" был нарвский детский центр "Матвейка", в котором проходят реабилитацию дети с особыми потребностями, в том числе с проблемами опорно-двигательного аппарата. Центру необходимы специальные тренажеры, с помощью которых дети получат возможность безопасно и, главное, самостоятельно двигаться.

Благодаря пожертвованиям слушателей "Радио 4" в этом году удалось собрать рекордные 23 015 евро. Собранные пожертвования будут переданы адресату в пятницу, 17 марта, и детский центр "Матвейка" сможет приобрести необходимую для реабилитации детей технику.

"Радио 4" благодарит своих слушателей за помощь и участие в благотворительной акции!