ООН: с начала конфликта в Донбассе убиты почти 10 тысяч человек

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 9900 убитых и более 23 тысяч раненых в результате конфликта на востоке Украины с середины апреля 2014 года по 15 февраля 2017. Эти данные приведены в очередном квартальном докладе о нарушениях прав и свобод на Украине, опубликованном в Киеве и Женеве.

"В общей сложности за период с середины апреля 2014 года по 15 февраля 2017 года УВКПЧ зафиксировало 33 146 жертв в рядах Вооруженных Сил Украины, среди гражданского населения и членов вооруженных групп, включая 9900 убитых и 23 246 раненых", - говорится в документе, передает ТАСС.

Доклад охватывает период с 16 ноября прошлого года по 15 февраля нынешнего. За это время было убито 23 человека (семь женщин, 15 мужчин и один мальчик) и 107 ранено (26 женщин и одна девочка, 69 мужчин и один мальчик, а также восемь взрослых и двое детей, пол которых не установлен). В УВКПЧ подчеркивают в этой связи, что минские соглашения остаются адекватной основой для деэскалации конфликта и обеспечения более эффективной защиты гражданского населения на востоке Украины и требуют более неукоснительного выполнения.

Авторы доклада обращают внимание на продолжающиеся нарушения сторонами конфликта права на жизнь, свободу, безопасность и личную неприкосновенность. В УВКПЧ зафиксировали не только новые ущемления прав и свобод за минувший период, но и случаи внесудебных казней, исчезновений, произвольного лишения свободы и пыток, относящиеся к 2014, 2015 и 2016 годам.