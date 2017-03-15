Суд отказал в досрочном освобождении госизменнику Херману Симму

В среду, 15 марта, Тартуский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении из тюрьмы отбывающему наказание за государственную измену Херману Симму.

Суд посчитал, что хотя риск совершения Симмом нового преступления низок, освободить его досрочно не представляется возможным в интересах защиты правопорядка и из общих профилактических соображений, поскольку он совершил крайне серьезное преступление.

Решение уездного суда в законную силу не вступило - Херман Симм может обжаловать его в течение 15 дней.

Приговоренный в 2009 году к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России Херман Симм уже отсидел более половины своего срока заключения, который истекает 18 марта 2021 года.

Два года назад аналогичное ходатайство Хермана Симма об УДО было отклонено судами всех трех инстанций. Тогда судебная система посчитала, что освободить Симма досрочно не позволяют обстоятельства совершенного им преступления.

По данным КаПо, Херман Симм передал службе внешней разведки (СВР) России свыше 3000 секретных документов госучреждений Эстонии.