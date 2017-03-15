Госпрокуратура проверит детали бизнеса по вывозу мусора в Таллинне

В ответ на запрос ERR пресс-секретарь Госпрокуратуры Кристина Костина сообщила, что прокуратура проверит детали и будет действовать в соответствии с законом.

Еженедельник Eesti Ekspress сегодня написал о том, что вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу (Центристская партия), который отвечает в мэрии за организацию вывоза мусора в столице, через своего зятя и других лиц связан с фирмами, которые в последние годы выигрывают конкурсы на оказание городу этих услуг.

Газета уверяет, что в ее распоряжении есть информация, свидетельствующая о недавних, тесных и разноплановых связях между Арво Сарапуу, его зятем Марго Томингасом, который возглавляет бизнес-группу Сарапуу ATKO, а также лицами в руководстве OÜ Baltic Waste Management (BWM) — фирме, которая в последние два года выигрывает конкурсы на организацию вывоза мусора в разных районах Таллинна.

Вице-мэр Таллинна отверг предположения о своей связи с BWM, которые, впрочем, высказывались в его отношении и раньше. "Какая тут может быть связь? Конечно, никакой (связи) нет", - сказал Сарапуу.

В распространенном позднее заявлении Сарапуу подтвердил отсутствие у него какой-либо публичной или скрытой доли участия в BWM, а все утверждения об обратном являются ложью и вводят в заблуждение.

По словам вице-мэра, он не участвует в повседневном управлении фирм в концерне ATKO и не знает всех связанных с этим технических деталей. Сарапуу также подтвердил, что все конкурсы госзаказа были проведены Департаментом окружающей среды Таллинна в соответствии с правилами.