Абдул Турей официально вступил в Центристскую партию

Новость о том, что Турей подал заявление о вступлении в Центристскую партию, портал rus.err.ee опубликовал еще 17 января, однако в Коммерческом регистре соответствующая информация появилась только 14 марта.

"Молодое руководство Центристской партии вдохнуло новую энергию в ее работу, и я хочу стать членом этой сильной команды", - аргументировал Турей свое решение.

По состоянию на 15 марта 2017 года в Центристской партии состоят 14 703 человека.

С 6 ноября 2013 по 11 апреля 2016 года Турей состоял в Социал-демократической партии, по списку которой прошел в Таллиннское горсобрание.

Решение выйти из рядов соцдемов он объяснил своим недовольством в том числе ее политикой в отношении беженцев.

По его словам, в Эстонию должны приезжать те, кто действительно этого хочет, а не те, кого сюда вынужденно направляют.