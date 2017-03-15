Юхан Партс принес присягу в Европейской счетной палате

Представитель Эстонии в Европейской счетной палате Юхан Партс в среду принес должностную присягу.

Суд Европейского союза провел заседание, на котором Юхан Партс (IRL) принес торжественную присягу, сообщила в среду пресс-служба Европейского суда.

В декабре Совет Европейского союза, представляющий правительства стран-членов ЕС, окончательно утвердил Юхана Партса представителем Эстонии в Европейской счетной палате.

Европейский парламент одобрил кандидатуру Партса 14 декабря. Тогда на пленарном заседании "за" Партса проголосовали 488 депутатов, "против" — 133, а 88 воздержались.

Министр финансов Свен Сестер выдвинул кандидатуру Партса в Европейскую счетную палату еще осенью 2015 года, но правительство Таави Рыйваса почти год не могло ее утвердить из-за противодействия Социал-демократической партии.

По мнению соцдемов, Партс не подходил на этот пост из-за его роли в банкротстве Estonian Air.

В итоге в октябре 2016 года лидер соцдемов Евгений Осиновский снял свои возражения, обосновав это тем, что затягивание решения поставило бы под удар международную репутацию Эстонии.

В 2003-2005 годах Партс был премьер-министром Эстонии, а в 2007-2011 годах занимал пост министра экономики.

В период с 1998 по 2002 годы Партс был госконтролером и с 1992 по 1998 годы - вице-канцлером Министерства юстиции.