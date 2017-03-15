Норвежские специалисты: подводный тоннель Таллинн-Хельсинки можно построить за пять лет

Подводный тоннель сообщением Таллинн-Хельсинки можно построить за пять лет, пишет в среду финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на мнение норвежских строительных экспертов.

По имеющимся данным, почва на поверхности дна Финского залива достаточно однородна, в основном это гранит и гнейс. Финские строители имеют опыт работы с такого рода поверхностями.

Однородным состав донного грунта остается до самого Таллинна, однако у побережья Эстонии залив заметно глубже, почти на 120 метров. Гранитную основу покрывает мягкий слой песка и синей глины. В аналогичных структурах проложены и трассы Петербургского метрополитена.

Как считают норвежские строители, на сооружение тоннеля потребуется время, но на это может уйти пять лет в случае, если бурение будет вестись не только со стороны Таллинна и Хельсинки, но и одновременно в обоих направлениях с середины пути.

В то же время, нынешние технологии бурения очень дороги и поэтому пока более дешевым, но затратным по времени способом стало бы проведение подводных взрывных работ.

Предполагаемая стоимость тоннеля Таллинн-Хельсинки может составить порядка 13 млрд евро.