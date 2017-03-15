Бывшая российская осужденная Евгения Чудновец будет помогать жертвам судебной системы РФ

В России вскоре появится новая правозащитная организация. Ее создательница Евгения Чудновец сама стала жертвой несправедливого судебного приговора, и теперь, выйдя из колонии, намерена помогать тем, кто, как и она, стал жертвой несправедливых обвинений. Однако кардинальных мер по борьбе с системой новая правозащитница предпринимать не собирается, передает "Актуальная камера".

В судьбе Евгении Чудновец принимали участие самые разные люди - журналисты, депутаты, общественные активисты и даже президент Путин, которого на пресс-конференции спросили об этом громком деле. Евгения перепостила на своей странице ВКонтакте трехсекундное видео, на котором воспитатели некоего детского лагеря издевались над десятилетним мальчиком. Евгения хотела привлечь к этому преступлению внимание полиции - а в результате привлекла к себе и получила полгода колонии за распространение детского порно.

Только благодаря активности ее мужа, который организовал кампанию в ее защиту, Генеральная прокуратура обжаловала приговор, а Верховный суд полностью реабилитировал Евгению Чудновец. Кремль выразил свое удовлетворение этим решением.

Теперь Евгения хочет помогать всем жертвам судебной системы, но при этом зла на тех, кто отправил ее в тюрьму, не держит.

"Я бы не хотела начинать свою деятельность с какой-то мести, чтобы на местах были эти люди наказаны. Я думаю, что они наказаны уже тем, что их имена обнародовали на всю страну. Но, конечно, я буду просить о том, чтобы эти люди извинились публично и понесли какую-то ответственность в своей структуре за то, что они сделали", - рассказала бывшая осужденная Евгения Чудновец.

Евгения с мужем намерены открыть сайт, на котором будут публиковаться дела тех, кто стал жертвой несправедливых обвинений или уже отбывает наказание - так они намерены показывать судьям и прокурорам, что не все их решения одобряются обществом.

Но против судебной системы в целом новые правозащитники выступать не собираются.

"Наша цель - это исправление, корректировка. Помочь системе самой исправиться, а не борьбой вот так вот… Не борьба, не критика определенного дела, что вот, кто-то здесь виноват. Мы понимаем, что виноваты люди, которые сидят на конкретных местах. Это следователи, это прокуроры какие-то региональные, определенные судьи", - пояснил муж Евгении Чудновец Андрей Мясников.

Финансировать свой правозащитный проект супруги началу намерены из средств, которые причитаются Евгении Чудновец в качестве компенсации морального ущерба.