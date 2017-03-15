Актуальная камера 15.03.2017 (18:00)

В Нарву на неделю переедет отделение дизайн интерьеров Художественной академии. В пляжном здании на Липовке с 20 по 24 марта пройдут лекции и семинары, в которых смогут принять участие все желающие жители города.
Член парламентской комиссии по экономике Денис Бородич отметил, что в Эстонии логистическая инфраструктура находится на достаточно высоком уровне. Однако, по его словам, направление транзита определяется не экономическими факторами, а политикой. Поэтому в целях увеличения грузопотока, комиссия намерена начать переговоры с Россией на политическом уровне.
Правозащитник Сергей Середенко официально вступил в Объединенную левую партию Эстонии (ОЛПЭ).
День родного языка отмечают сегодня по всей Эстонии. В Тарту торжественное мероприятие состоялось у подножия памятника первому эстонскому поэту Кристьяну Яаку Петерсону, со дня рождения которого сегодня исполняется 216 лет, передает "Актуальная камера".