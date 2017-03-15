Президент Молдавии: страна не сохранится как государство, если не решит проблему Приднестровья

Молдавия не сохранится как государство, если не решит проблему Приднестровья. Об этом президент Молдавии Игорь Додон заявил в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Без объединения страны невозможно сохранение и укрепление в долгосрочном плане государственности Молдовы. У нашей страны есть будущее, только если она будет целостной, вместе с Гагаузией и Приднестровьем. Если хоть одну из этих частей убрать, то Молдова как государство не сохранится", - сказал Додон.

Активизировать переговоры

По его словам, приднестровское урегулирование оказалось в тупике после того, как бывший президент Владимир Воронин согласовал с руководством непризнанной республики "План Козака", но под давлением Запада отказался его подписать. Чтобы активизировать переговоры, Додон сразу после избрания президентом встретился с новым лидером Тирасполя Вадимом Красносельским. В администрации главы Молдавии начали разрабатывать конкретные предложения, позволяющие сдвинуть переговоры с мертвой точки.

"Мы считаем, что урегулирование конфликта надо разделить на несколько частей. Первое - решение проблем жителей обоих берегов Днестра: они связаны со свободой перемещения, связью, открытием мостов и так далее", - считает Додон. Он также убежден, что "для того, чтобы разрешить конфликт, надо договориться по политическому статусу Приднестровья".

По его словам, в этом плане есть ряд принципиальных условий. "Первое - это нейтралитет Молдовы: без его гарантий со стороны международного сообщества мы проблему не решим. Второе - это сохранение государственности и целостности страны", - сказал Додон.

Делегировать полномочия

Президент Молдавии указал на необходимость передать некоторые полномочия в ведение Приднестровья. "Затем надо будет договориться об общей границе, финансово-банковской системе, делегировать Приднестровью определенные функции, полномочия. Если мы будем работать в этом направлении, у нас будет шанс в течение двух-трех лет решить эту проблему. Мне кажется, что сегодня для этого складывается подходящая ситуация - крупные геополитические игроки могут продемонстрировать на этой проблеме способность договариваться", - подчеркнул глава Молдавии.

Общая платформа

Он проинформировал, что, несмотря на разные позиции по вопросам политики, договорился с парламентом и правительством выработать единую позицию по Приднестровью. "Мы создали общую платформу, где наши эксперты работают по первой части, которая касается проблем жителей двух берегов Днестра. И по статусу Приднестровья. Я думаю, что через несколько недель мы выйдем на конкретные проекты документов", - сказал Додон.