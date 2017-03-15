Юрист Сергей Середенко вступил в ОЛПЭ

О том, что Середенко подал заявление о вступлении в ОЛПЭ, портал rus.err.ee написал еще 16 февраля, однако в Коммерческом регистре соответствующая информация появилась только 14 марта.

Сергей Середенко ранее был одним из тех, кто стоял во главе проекта по созданию Партии народов Эстонии. Однако от этого проекта в итоге было решено отказаться, а лидеры рабочей группы вступили в ОЛПЭ.

По состоянию на 15 марта, в ОЛПЭ состоит 1861 человек.

На состоявшемся в начале марта съезде ОЛПЭ пообещала начать выстраивать новые перспективы и подходы к формированию внутренней и внешней политики Эстонской Республики