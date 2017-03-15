Главы МВД и Минюста не комментируют возможность сдачи экзамена на ношение оружия с переводчиком

Будущее поправок к Закону об оружии остается неясным. Обсуждение соответствующего документа ведется с начала года, но главы ряда министерств до сих пор отказываются комментировать возможность сдачи экзамена на ношение оружия на негосударственном языке, передает "Актуальная камера".

Один из главных пунктов запланированных кабмином поправок к Закону об оружии уточняет процесс получения соответствующего разрешения. В дальнейшем для того, чтобы заручиться правом на приобретение оружия, заинтересованное лицо должно будет доказать властям свою надежность и законопослушность.

"На самом деле, полиция уже сегодня проводит соответствующие опросы и руководствуется полученными ответами при вынесении решений. Так что, это скорее условные изменения. Для того, чтобы сделать закон еще более понятным. А также дополнить документ положениями, когда полиция может отказать лицу в получении разрешения на оружие", - пояснил главный эксперт отдела развития Департамента полиции и погранохраны Эрки Уус.

Так, в разрешении на владение оружием можно будет отказать лицам, замешанным в преступлениях с применением огнестрельного оружия, а также в преступлениях против государства. В разрешении на владение оружием можно будет отказать и из соображений безопасности. Более жесткие требования были разработаны и в отношении коллекционного оружия, набор которого включает 8 и более единиц.

"Поскольку это уже внушительная коллекция, то на ее хранение должно распространяться и больше требований. Чтобы это оружие надежно хранилось", - сказал Уус.

Неясным пока остается разве что будущее поправки, которая должна разрешить людям, не знающим эстонского языка, сдавать экзамен на владение оружием с переводчиком. Если министр внутренних дел Андрес Анвельт поддерживает данные изменения, то его коллега из Минюста Урмас Рейнсалу выступает против. Главы ведомств отказываются комментировать свои позиции до тех пор, пока не будет готов окончательный вариант документа.