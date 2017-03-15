В Ласнамяэской русской гимназии поставили спектакль "Недоросль"

Старинные костюмы, мебель в чехлах в стиле 18-го века, впечатляющая актерская игра и запоминающаяся музыка - все это было в школьном спектакле по пьесе Фонвизина "Недоросль", который поставили ученики Ласнаvяэской русской гимназии под руководством преподавателя русского языка и литературы Антонины Валла. В столь креативной и необычной форме проходила сдача заключительной творческой работы, передает "Актуальная камера".

Зачет - занятие не из веселых, однако 8а класса Ласнамяэской русской гимназии повезло. Ребята с помощью своей классной руководительницы поставили спектакль, в котором оказались задействованы все ученики: одни в качестве актеров, другие, более робкие, тоже не остались без дела и отвечали за грим, звук, реквизит и работу на сцене.

"Я заставила детей понять, проникнуться 18-м веком и попытаться воплотить это на сцене. Нам нужно было создать эту эпоху 18-го века, классицизм на сцене. Конечно, мы бы ничего не смогли сделать, ну сыграли бы, ну выучили слова... Поэтому я просто поражена и восхищена помощью родителей и очень им благодарна", - рассказала учитель русского языка и литературы Ласнамяэской русской гимназии Антонина Валла.

Своей красотой и самобытностью спектакль по пьесе Фонвизина "Недоросль" во многом обязан Татьяне Кальяновой, матери одного из учеников. Нарядные сюртуки и платья на кринолинах, в которых щеголяли юные актеры, дело рук Татьяны.

"И, конечно, же благодарю Татьяну Кальянову, потому что именно она предложила эту идею - пошить костюмы. Я не представляла, что так получится. Думала, будут кафтаны с какими-то металлическими пуговицами, но чтобы костюмы были расшиты в стиле 18-го века, чтобы платья были на кринолинах, я этого, конечно, не ожидала", - добавила Антонина Валла.

Помимо сдачи экзаменов и зачетов, в жизни каждого подростка есть и другие непростые моменты, которые требует открытости, искренности и смелости. Участие в спектакле стало для них своего рода терапией. По словам ребят, это было непросто, однако им удалось справиться со скованностью и страхом сцены, а некоторые смогли лучше узнать себя и сделать важные выводы.

"Когда я буду выражать свои чувства кому-то в реальности, я просто вспомню сцену из нашего спектакля, и тогда мне будет легче", - сказал ученик Ласнамяэской русской гимназии и участник спектакля Григорий Кальянов.

Огромная работа, проделанная Антониной Валла, учениками и их родителями, не прошла бесследно. Ребята полны энтузиазма, мечтают ставить спектакли и впредь, а о полученном опыте говорят с горящими глазами.