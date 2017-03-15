Март Хельме призывает ввести для беженцев обязательный тест на ДНК

Об этом политик заявил вечером в среду, 15 марта, в сообщении для прессы.

По его словам, тем самым государство поспособствует предотвращению торговли людьми и повышению безопасности в обществе.

"Совершенно очевидно, что у нашего нынешнего правительства нет ни желания, ни смелости прекратить программу по приему беженцев в рамках европейской миграционной квоты. Тем не менее оно обязано бороться с международной торговлей людьми, а также обеспечить безопасность народа Эстонии", - подчеркнул Хельме.

Хельме напомнил, что к настоящему дню Эстония приняла около сотни беженцев из запланированных 550. И за короткий период времени две женщины из числа мигрантов были подожжены.

"Такие преступления несут собой опасность не только семьям этих беженцев, но и всем остальным людям, живущим с ними в одном доме. В худшем случае результатом таких действий могут стать десятки обгоревших трупов", - предупредил председатель EKRE.

Комментируя недавний случай на улице Маяка в столичном районе Ласнамяэ, где 19-летний сириец, как подозревает прокуратура, поджег свою 22-летнюю супругу, Хельме обратил внимание на несколько нюансов.

"Если мужчине сейчас 19, его жене 22, а их ребенку - 2,5 года, то зачать ребенка он должен был в 15-16 лет. Возникают сомнения, действительно ли это настоящая семья или же они купили у торговцев людьми соответствующие документы, чтобы попасть под действия европейской миграционной квоты", - высказал мнение Март Хельме.

По его словам, для выявления фиктивных семей среди беженцев необходимо проводить тест на ДНК. "Так мы сможем установить, действительно ли ребенок принадлежит своим предполагаемым родителям. А впуская в страну фиктивные семьи, Эстония косвенно способствует торговле людьми. И это недопустимо", - подытожил Хельме.