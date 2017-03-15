Русский театр представит новую постановку Артёма Гареева - спектакль "Бред вдвоём"

В пятницу, 17 марта, в Русском театре состоится премьера спектакля "Бред вдвоем" по пьесе Эжена Ионеско и поставленного режиссером Артёмом Гареевым, передает "Актуальная камера".

В Русском театре полным ходом идёт подготовка к премьере второго спектакля лауреата Национальной театральной премии Артёма Гареева "Бред вдвоём". Эта, на первый взгляд, комедийная история, напоминающая отношения во многих семьях, на самом деле рассказывает об одиночестве

По словам играющего главную мужскую роль актера Русского театра Ильи Нартова, эту пьесу можно назвать шаржем на многие семьи.

"Это бесконечные споры между мужем и женой, которые долгое время пытаются что-то друг другу доказать. Но ничего не выходит. Я надеюсь, что многие семейные пары, которые придут на спектакль, это почувствуют. Почувствуют некое родство, некое вечное непонимание между мужчиной и женщиной", - сказал Илья Нартов.

"Для меня это история о людях, которые не могут найти в себе силы, чтобы расстаться. Так часто бывает, женщины даже часто употребляют такое слово как "штаны". Вот когда рядом с тобой есть "штаны", вроде спокойнее", - рассказала исполнительница главной женской роли актриса Русского театра Наталья Дымченко.

"Люди - вещи. Как говорил сам Ионеско, люди - как вещи, они среди вещей, они похожи на эти вещи и их отношения такие", - добавил режиссёр-постановщик Артём Гареев.

Это вторая работа Артёма Гареева в качестве режиссёра-постановщика. Первая - спектакль "Враг" - принесла Гарееву успех, он был удостоен Национальной театральной премии как лучший режиссер.

"Стараюсь не бояться. Конечно, есть такое ощущение, что вторая работа после премии - это повышенное внимание, но я стараюсь не обращать внимания на прошлые заслуги и делать эту работу с чистого листа", - прокомментировал свою работу режиссер-постановщик Артём Гареев.

Премьера спектакля "Бред вдвоём" состоится уже в эту пятницу в Малом зале Русского театра.