В четверг без осадков, +2...+7 ({{commentsTotal}})
Ночью над Эстонией юго-западная периферия циклона. Днем через Балтийское море на юго-восток переместится гребень высокого давления, передает "Актуальная камера".
Ночью переменная облачность. Местами возможен небольшой снег или дождь. Юго-западный ветер сменит направление на северо-западное 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, утром ветер ослабеет. Температура воздуха -2..+2°C.
Днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 2..7°C.