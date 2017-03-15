Актуальная камера 15.03.2017 (20:00)

В Тартуской больнице скончался 52-летний водитель такси, который в минувшую субботу попал в ДТП в Нарве.
Член парламентской комиссии по экономике Денис Бородич отметил, что в Эстонии логистическая инфраструктура находится на достаточно высоком уровне. Однако, по его словам, направление транзита определяется не экономическими факторами, а политикой. Поэтому в целях увеличения грузопотока, комиссия намерена начать переговоры с Россией на политическом уровне.
Аппарат, который должен провести ряд важных научных исследований, планируется запустить в космос в 2019 году, передает "Актуальная камера".
Старинные костюмы, мебель в чехлах в стиле 18-го века, впечатляющая актерская игра и запоминающаяся музыка - все это было в школьном спектакле по пьесе Фонвизина "Недоросль", который поставили ученики Ласнаvяэской русской гимназии под руководством преподавателя русского языка и литературы Антонины Валла. В столь креативной и необычной форме проходила сдача заключительной творческой работы, передает "Актуальная камера".