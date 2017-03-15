Актуальная камера 15.03.2017 (20:00)

Старинные костюмы, мебель в чехлах в стиле 18-го века, впечатляющая актерская игра и запоминающаяся музыка - все это было в школьном спектакле по пьесе Фонвизина "Недоросль", который поставили ученики Ласнаvяэской русской гимназии под руководством преподавателя русского языка и литературы Антонины Валла. В столь креативной и необычной форме проходила сдача заключительной творческой работы, передает "Актуальная камера".