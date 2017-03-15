США обвинили сотрудников ФСБ России в атаке на Yahoo

Министерство юстиции США предъявило обвинения по делу о взломе аккаунтов пользователей Yahoo группе хакеров, в числе которых два сотрудника ФСБ России.

Речь идет о разыскиваемых ФБР хакерах Алексее Белане и Кариме Баратове, а также сотрудниках ФСБ Дмитрии Докучаеве и Егоре Сущине. По словам представителей обвинения, хакеры якобы занимались взломом компаний и получали доступ к конфиденциальной информации граждан США и России. Фигуранты подозреваются в том числе к причастности к взлому почтового сервиса Yahoo, передает Lenta.ru.

Осенью интернет-компания сообщила о крупнейшей утечке личных данных 500 миллионов пользователей, произошедшей в 2014 году. В Yahoo заявили, что считают, что за взломом стоит правительство некой страны, однако подробностей не привели, уточняет, Би-би-си.

Украденные данные включали личную информацию, включая имена пользователей и их электронную переписку, даты рождения, телефонные номера и зашифрованные пароли, а также "незашифрованные секретные вопросы и ответы на них", которые использовались для дополнительной верификации доступа.