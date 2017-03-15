Бронзовым призером чемпионата Эстонии по футзалу стал "Ринопал"

Вечером в среду, 15 марта, в столичном спортхолле "Крийстине" состоялся матч за третье место чемпионата Эстонии по футзалу.

В поединке за бронзовые медали встретились таллиннские команды "Аугур" и "Ринопал". С убедительным счетом 8:1 победил "Ринопал".

Перед стартом чемпионата Эстонии по футзолу специалисты называли таллиннский "Аугур" одним из главных фаворитов сезона. В регулярном чемпионате команда потерпела всего одно поражение, но в полуфинальной серии дважды в дополнительное время уступила "Космосу".

Один из лидеров "Аугура" Андрей Антонов перед игрой за "бронзу" в интервью "Радио 4" посетовал на травмы и дисквалификации своих партнеров.

Ранее в этом сезоне "Аугур" выиграл Кубок Эстонии.