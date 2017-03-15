Женская сборная Эстонии по футболу уступила в финале "Кубка Афродиты"

На Кипре завершился международный товарищеский турнир по футболу "Кубок Афродиты" с участием женской сборной Эстонии.

В финале турнира эстонская команда по пенальти проиграла Латвии. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии 11-метровых удачливее были латвийские футболистки - 5:4.

В подгруппе сборная Эстонии обыграла Бахрейн - 0:0, а также сыграла понулям с Литвой.

Латвия в своей подгруппе взяла верх над Мальтой (1:0) и Кипром (2:1).