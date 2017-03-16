Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Французы накануне вечером на своем поле со счетом 3:1 обыграли "Манчестер Сити". Первый матч в Англии завершился со счетом 5:3 в пользу британцев, таким образом "Монако" вышел в четвертьфинал за счет забитых голов в гостях, передают "Новости спорта" на волне "Радио 4".

"Атлетико" накануне вечером сыграл по нулям с "Байером" из Леверкузена, а в первой игре на поле соперника испанцы выиграли со счетом 4:2.

Ранее в 1/4 финала вышли "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Боруссия" (Германия), "Лестер Сити" (Англия), "Реал" (Испания) и "Ювентус" (Италия).

Жеребьёвка четвертьфинальных пар состоится в Ньоне в пятницу.