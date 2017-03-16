На ярмарке труда в Пайде предложат свыше 100 рабочих мест

В четверг, 16 марта, в спортивном холле E-piim в Пайде пройдет ярмарка труда, на которой 20 работодателей предложат в общей сложности более 100 вакансий и мест для практики в различных сферах.

Об этом сообщила Касса по безработице, отметив, что одновременно в центре Rajaleidja пройдет ярмарка карьеры.

По словам руководителя отделения кассы по безработице в Ярвамаа Эхи Тасанг, идея объединить две ярмарки появилась для удобства посетителей.

"Я верю, что две ярмарки дополнят друг друга и дадут возможность получить сразу информацию как об услугах кассы по безработице, возможностях трудоустройства и обучения, так и о возможностях пройти практику - как в Ярвамаа, так и во всей Эстонии, а также в других странах Европейского союза", - добавила Тасанг.