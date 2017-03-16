Суд признал противоправным увольнение спасателя Менькова, но отказал ему в компенсации

Таллиннский административный суд в четверг признал противоправным приказ генерального директора Спасательного департамента об увольнении работника департамента Сергея Менькова, освобожденного от занимаемой должности 31 марта прошлого года за публикацию видео военного парада в Таллинне с оскорбительными замечаниями, но отказал ему в компенсации, на которой настаивал обратившийся в суд Меньков.

Суд изменил основание, по которому был уволен Меньков, и постановил считать его освобожденным от должности по собственному желанию, сообщила ERR пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

Суд счел, что Спасательный департамент не смог достаточно ясно определить, в чем заключался дисциплинарный проступок Менькова. "Фактическое основание приказа было недостаточно обосновано, потому что из приказа и выводов дисциплинарного разбирательства, на которое ссылается приказ, не следует конкретно, в использовании каких слов, выражений или предложений упрекается истец, и к каким именно словам или выражениям относятся многочисленные использованные в приказе прилагательные (клеветнический, унизительный, неподобающий, неуважительный и т. д.)", - отмечается в решении суда.

По мнению суда, в такой ситуации у Менькова не было возможности представить возражение на приказ по существу в рамках дисциплинарного разбирательства, а поскольку деяние Менькова было недостаточно описано и проанализировано в административном акте, то административный акт не соответствует требованиям.

В отношении выдвинутого Меньковым требования компенсации суд отметил, что уволенный спасатель сам сыграл очень большую роль в прекращении с ним служебных отношений.

Меньков снял видео с собственными комментариями во время парада, находясь при исполнении служебных обязанностей и обеспечивая безопасность на параде. По мнению суда, из опубликованного в соцсети Facebook видео очевидно, что комментируя парад и публикуя видео, Меньков вел себя недостойно, не соответствуя статусу госслужащего.

Из улик следует, что Меньков действовал умышленно и позднее не высказал никакого сожаления из-за публикации своих комментариев. Напротив, по мнению суда, из отношения Менькова создается впечатление, словно он не считает себя совершившим какой-либо проступок. При этом Меньков не возражал против того, что служащих Спасательного департамента неоднократно инструктировали по поведению в соцсетях и в качестве служащего ему было известно об обязанности вести себя достойно.

Суд также учел, что поступок Менькова выставил в дурном свете как Спасательный департамент, так и в целом публичную службу.

По совокупности обстоятельств суд счел, что с учетом существенных обстоятельств прекращения служебных отношений и интересов обеих сторон, присуждение Менькову компенсации является необоснованным.

После военного парада 24 февраля 2016 года по случаю 98-й годовщины Эстонской Республики Меньков опубликовал на своем канале в соцсетях видео парада, сопроводив его нецензурными и оскорбительными комментариями в адрес военнослужащих Эстонии и ее союзников.

Приказ об увольнении Сергея Менькова гендиректор Спасательного департамента подписал 31 марта прошлого года.

Ранее, когда в департаменте началось разбирательство инцидента с участием Менькова, профсоюз спасателей заступился за своего коллегу, посчитав, что его поведение не было вызвано нелояльностью или злонамеренностью в отношении государства. Профсоюз просил тогда учесть его заслуги, в частности, несколько наград за спасение человеческих жизней.

Меньков может обжаловать решение административного суда в Таллиннском окружном суде в течение 30 дней.