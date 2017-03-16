В четверг суд примет решение относительно законности увольнения спасателя Менькова ({{commentsTotal}})
Лишившийся рабочего места за оскорбительные комментарии военного парада бывший спасатель Сергей Меньков обратился в суд, требуя признать незаконным свое увольнение. Решение по его жалобе Таллиннский административный суд вынесет в четверг, 16 марта.
В исковом заявлении бывший начальник кесклиннаской группы Пыхьяского спасательного центра Сергей Меньков также требует изменить формулировку своего освобождения от должности и назначения компенсации.
Спасательный департамент считает увольнение Менькова законным и требует отклонить жалобу.
После военного парада 24 февраля 2016 года по случаю 98-й годовщины Эстонской Республики Меньков опубликовал на своем канале в соцсетях видео парада, сопроводив его нецензурными и оскорбительными комментариями в адрес военнослужащих Эстонии и ее союзников.
Приказ об увольнении Сергея Менькова гендиректор Спасательного департамента подписал 31 марта прошлого года.
Ранее, когда в департаменте началось разбирательство инцидента с участием Менькова, профсоюз спасателей заступился за своего коллегу, посчитав, что его поведение не было вызвано нелояльностью или злонамеренностью в отношении государства. Профсоюз просил тогда учесть его заслуги.
Редактор: Сергей Михайлов