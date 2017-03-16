Новый постпред США в ООН заявила о невозможности доверять России

В своем первом интервью постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли, назначенная администрацией Дональда Трампа, призвала не относиться легкомысленно к угрозам, исходящим от России.

"Воспринимайте это серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России", - сказала она в интервью телеканалу Эн-би-си.

Таким образом, передает в четверг Би-би-си, она заняла гораздо более жесткую позицию, чем президент Трамп. Тот неоднократно говорил, что его администрация сможет лучше поладить с Москвой, чем это получилось у его предшественника Барака Обамы.

Постпред США в ООН говорила о России, отвечая на вопрос ведущего о новых обвинениях в хакерских атаках, прозвучавших накануне в адрес российских спецслужб.