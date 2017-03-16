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В Таллинне на реке Пирита два пожилых рыбака провалились под лед ({{commentsTotal}})

Выходить на хрупкий лед по весне - это опасно. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Накануне днем в Таллинне два пенсионера во время рыбалки на реке Пирита провалились под лед.

Об этом в четверг, 16 марта, сообщил Спасательный департамент, отметив, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 13:20.

Выяснилось, что двое рыбаков - 84-х и 88-и лет - провалились под лед и не могут самостоятельно выбраться на берег. Подоспевшие спасатели помогли им выбраться из воды и передали пострадавших в руки врачей скорой помощи.

Оба были доставлены в больницу.

Передвигаясь по льду, следует быть очень внимательным, так как в условиях плюсовой температуры состояния ледяного покрытия постоянно меняется, советуют власти.

Редактор: Сергей Михайлов



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