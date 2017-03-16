Готовиться к матчу против Кипра сборная Эстонии по футболу будет в Греции ({{commentsTotal}})
В четверг, 16 марта, главный тренер сборной Эстонии по футболу Мартин Рейм огласит состав национальной команды на ближайшие матчи против Кипра и Хорватии.
Об этом сообщили утренние теленовости ETV+, отметив, что уже в воскресенье сборная Эстонии вылетит в тренировочный лагерь в Салоники, где в течение четырех дней будет готовиться к отборочному матчу чемпионата мира против Кипра, который пройдет в Ларнаке 25 марта.
В отборочной группе и Кипр, и Эстония набрали по три очка, но за счет лучшей разницы забитых-пропущенных мячей киприоты в таблице находятся выше - на четвертом месте.
В свежем рейтинге ФИФА сборная Кипра занимает 114-е, а сборная Эстонии - 119-е место.
После возвращения с Кипра эстонская команда проведет 28 марта домашний товарищеский матч против Хорватии, занимающей 16-ю строчку в мировом рейтинге.
Редактор: Сергей Михайлов