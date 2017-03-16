На парламентских выборах в Нидерландах победила партия премьер-министра

Правящая Народная партия за свободу и демократию, которую возглавляет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, победила на парламентских выборах в стране.

Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные экзитполов.

Как отмечается, партия премьера получила 31 из 150 мест в парламенте. Второе место делят три партии: ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса, "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66". Эти политические организации набрали по 19 голосов.

"Похоже, что наша партия стала крупнейшей в стране в третий раз подряд. Это означает, что голландцы сказали "нет" неправильному популизму", — прокомментировал успех Марк Рютте.

Одновременно, как передает Би-би-си, шолландский крайне правый политик Герт Вилдерс признал, что его партия проиграла на парламентских выборах партии нынешнего премьера страны Марка Рютте и не достигнет того результата, на который он надеялся.

"Мы получили 19, возможно, 20 кресел, и это не 30, как я надеялся. Я бы предпочел, чтобы у нас было 30, а у [партии] премьер-министра Рютте - 20. Но мы - среди победителей, у нас на четыре места больше, и я вас уверяю, весна патриотов начнется", - добавил правый политик.