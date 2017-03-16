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Травмированный Зопп вернется на корт не раньше апреля ({{commentsTotal}})

Юрген Зопп. Автор: AFP/Scanpix
Спорт
Спорт

Сильнейший теннисист Эстонии Юрген Зопп продолжает залечивать травму живота, которую он получил в начале февраля.

Об этом в четверг, 16 марта, сообщил портал Delfi Sport.

"Потихоньку поправляюсь, но на полное выздоровление потребуется время. До следующего матча Кубка Дэвиса выступать я точно не буду", - сказал Зопп.

С 7 по 9 апреля в переходном матче второй группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса сборная Эстонии сыграет против Монако.

Редактор: Сергей Михайлов



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