Травмированный Зопп вернется на корт не раньше апреля

Сильнейший теннисист Эстонии Юрген Зопп продолжает залечивать травму живота, которую он получил в начале февраля.

Об этом в четверг, 16 марта, сообщил портал Delfi Sport.

"Потихоньку поправляюсь, но на полное выздоровление потребуется время. До следующего матча Кубка Дэвиса выступать я точно не буду", - сказал Зопп.

С 7 по 9 апреля в переходном матче второй группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса сборная Эстонии сыграет против Монако.