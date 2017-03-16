Эдгар Сависаар будет баллотироваться на местных выборах в округе Ласнамяэ

Бывший глава Центристской партии Эдгар Сависаар будет баллотироваться на выборах в органы местного самоуправления в округе Ласнамяэ.

Эту информацию подтвердил радионовостям ERR сын Эдгара Сависаара, член центристской фракции в Рийгикогу – Эрки Сависаар. "Насколько мне известно, он высказывал такое желание, и руководитель округа это подтвердил", – сказал Эрки Сависаар.

Под каким номером собирается выставить свою кандидатуру Эдгар Сависаар в избирательном списке Ласнамяэ, пока не обсуждалось. "Это решать округу. Я думаю, они сделают хороший выбор", – сказал Эрки Саквисаар.

Эрки Сависаар не смог дать оценку тому, насколько хорошая мысль выставлять кандидатуру Эдгара Сависаара в то время, когда идет его судебный процесс. "Важно, если он будет в нашем списке. Вопрос в том, насколько активную кампанию он проведет и есть ли для этого основания", – сказал он.

Корреспондент ERR поинтересовался у Эрки Сависаара состоянием здоровья Эдгара Сависаара и возможностью принять участие в предвыборной кампании. "До выборов еще далеко, пока об этом рано говорить", – ответил Эрки Сависаар.