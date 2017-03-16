Эдгар Сависаар намерен баллотироваться на местных выборах в Ласнамяэ

Эту информацию подтвердил радионовостям ERR сын Эдгара Сависаара, член центристской фракции в Рийгикогу – Эрки Сависаар. "Насколько мне известно, он высказывал такое желание, и руководитель округа это подтвердил", – сказал Эрки Сависаар.

Под каким номером собирается выставить свою кандидатуру Эдгар Сависаар в избирательном списке Ласнамяэ, пока не обсуждалось. "Это решать округу. Я думаю, они сделают хороший выбор", – сказал Эрки Сависаар.

Эрки Сависаар не смог оценить, насколько выставление кандидатуры Эдгара Сависаара во время, когда идет его судебный процесс, является хорошей идеей. "Важно, что он будет в нашем списке. Вопрос в том, насколько активную кампанию он проведет и есть ли для этого основания", – сказал он.

Корреспондент ERR поинтересовался у Эрки Сависаара состоянием здоровья его отца и не помешает ли оно активно участвовать в предвыборной кампании. "До выборов еще далеко, пока об этом рано говорить", – ответил Эрки Сависаар.

Ааб: вопрос об участи Сависаара в выборах по-прежнему открыт

Генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб сказал, что он разговаривал с несколькими членами правления, но ни одного слова о возможном участии Эдгара Сависаара в муниципальных выборах сказано не было. "Если Ольга Иванова (руководитель ласнамяэского отделения Центристской партии — прим. ред.) утверждает что-то иное, то это ее собственные вымыслы", – сказал Ааб.

По словам Ааба, пока таллиннский совет Центристской партии решил, что первым номером в избирательном округе Ласнамяэ будет Михаил Кылварт, и никакого другого решения, в том числе и от самого Эдгара Сависаара, не поступало.

"Конечно, мы обдумаем, когда это прозвучит из уст Эдгара Сависаара. Но это его желание должно прозвучать на уровне правления партии. Пока оно не прозвучало, для меня ситуация не изменилась. Вопрос открыт", – сказал Ааб.

"Это желание Ольги Ивановой - получить поддержку за счет имени Эдгара Сависаара. Я общался с разными сторонами, которые касаются, например, судебного процесса, а также с адвокатами. Все, кто встречались с Эдгаром, говорили, что состояние его здоровья не очень хорошее и любая активная деятельность может ему навредить. Поэтому надо серьезно обдумать, будет ли это полезно для него", – прокомментировал генеральный секретарь.

Сависаар: мое участие зависит от состояния здоровья

Эдгар Сависаар на своей странице Facebook в четверг прокомментировал свое возможное участие в муниципальных выборах.

"Мне говорили, что эстонские СМИ гудят о том, что я приму участие в осенних выборах. Я понимаю, почему и в чьих интересах ведутся эти разговоры. На самом деле я говорил несколько иное. Что хотел бы участвовать на выборах, но все зависит от моего здоровья. Это сейчас самое важное и из этого я исхожу. Пожалуйста, исходите и вы", – прокомментировал Эдгар Сависаар.

Выборы в органы местного самоуправления состоятся 15 октября.