Эстонские производители продуктов питания получили опросник от Россельхознадзора

Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии напомнил эстонским производителям продуктов питания, что для сохранения лицензии на импорт своих товаров в Россию им необходимо заполнить опросник Россельхознадзора. Правда, эта анкета не откроет российский рынок для отечественных производителей, поскольку продолжают действовать российские санкции на поставку продуктов питания из стран ЕС.

В середине февраля Россельхознадзор удалили или приостановил лицензию эстонских компаний, которые в течение последних трех лет не ввозили свою продукцию в Россию. Однако через пару дней лицензии были восстановлены.

Ветеринарно-пищевой департамент 15 марта разослал эстонским производителям питания опросник Россельхознадзора, который необходимо заполнить до 2 апреля и представить в департамент. Анкету предприятия должны заполнить на русском языке.

Эстонский департамент напомнил предприятиям, что заполнение анкеты не снимает российское эмбарго на поставку продуктов питания из стран ЕС и не дает права экспортировать эстонские продукты питания в Россию. Тем не менее, заполненная анкета позволит восстановить поставки в соседнюю страну после того, как будет снято эмбарго.