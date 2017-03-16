Старейшина Кристийне Вадим Белобровцев отчитался перед комиссией за свой плакат ({{commentsTotal}})
Старейшина столичного района Кристийне Вадим Белобровцев (Центристская партия) заверил Комиссию по надзору за финансированием партий в том, что поздравительный плакат по случаю Международного дня 8 марта, вывешенный на центральном перекрестке района, он оплатил из своего кармана.
Об этом Белобровцев сообщил накануне в своем ответе на запрос комиссии.
"Изготовление и установку плаката я оплатил из своих личных средств", - заверил старейшина.
Ранее Вадим Белобровцев предложил сделать 8 марта государственным праздником.
Редактор: Сергей Михайлов