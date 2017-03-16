Старейшина Кристийне Вадим Белобровцев: плакат по случаю 8 марта я оплатил сам

Старейшина столичного района Кристийне Вадим Белобровцев (Центристская партия) заверил Комиссию по надзору за финансированием партий в том, что поздравительный плакат по случаю Международного дня 8 марта, вывешенный на центральном перекрестке района, он оплатил из своего кармана.